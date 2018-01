Riassunto della puntata di C’è posta per te. Ieri 13 gennaio 2018è andata in onda la prima puntata di C’è Posta per te del 2018, condotto da Maria De Filippi. Grande commozione nella prima puntata del programma dedicato ai sentimenti. Vediamo insieme i momenti più importanti.

C’è posta per te: Riassunto della puntata.

La conduttrice, Maria De Filippi, si è emozionata raccontando la storia di Pasqualina e del marito, che hanno perso il figlio più piccolo dopo aver combattuto una grave malattia. Pasqualina e suo marito hanno voluto fare un regalo a sorpresa al figlio più grande, Luigi, per ringraziarlo dell’appoggio datogli in questi anni, per loro molto difficili. Una sorpresa speciale per Luigi in studio c’è il campione di calcio che lui tanto ama: Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino della Juventus che ha seguito la storia lo abbraccia dicendogli: «In questo momento sto tremando. La cosa più importante è il fatto di sentirsi orgoglioso dell’altro. Sono certo che i tuoi genitori siano orgogliosi di te. Hanno la faccia dei buoni, doveva necessariamente nascere da loro un figlio come te».

C’è posta per te: arrivo dei quattro Carlo Botto.

Il momento più divertente della puntata si è avuto quando in studio sono arrivati quattro Carlo Botto, tutti e quattro provenienti dalla Liguria. I quattro Carlo Botto hanno avuto modo di conoscere una signora simpatica, dai capelli rossi, la quale cercava il suo Carlo a distanza di 50 anni.

C’è posta per te: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.

Momento più importante della serata è stato arrivo della coppia Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, per la prima volta insieme in televisione. I due hanno conosciuto la storia di un ragazzo di Palermo, follemente innamorato di Chiara. Entrambi hanno 20 anni e vorrebbero realizzare il sogno del matrimonio. Lui però riesce a guadagnare soltanto 400 euro al mese, dopo aver avuto un’infanzia e adolescenza molto difficile, essendo cresciuto in una casa famiglia. La Hunziker, ha regalato a Chiara la prima borsa ricevuta dal marito, contenente all’interno un contributo importante per avverare il sogno dei due giovani.

