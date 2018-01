Cecilia e Ignazio ospiti al Pitti Uomo di Firenze. In questi giorni si è svolta a Firenze la Pitti Uomo e molti personaggi del mondo dello spettacolo sono stati presenti, tra questi anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due, più innamorati che mai, sono stati ospiti speciali della presentazione della nuova collezione autunno/inverno del brand Boy London. Ospiti anche Ludovica Valli e Francesco Monte, ex di Cecilia Rodriguez. Cecilia, Ignazio e Francesco avrebbero potuto incrociarsi. Per fortuna però i responsabili del brand li hanno invitati in giorni diversi per evitare l’incontro più imbarazzante degli ultimi mesi.

Intervista Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser durante Pitti Uomo a Firenze.

Per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser storia d’amore a gonfie vele. Durante l’intervista al Pitti Uomo a Firenze, hanno avuto modo di parlare ancora una volta dell’anello, ha dichiarato la modella argentina: “Eccolo qui. Bello, ma non me lo ha regalato lui! È un regalo di mia sorella. Tutti gli anni me ne regala uno. Forse mi vuole sposare lei. Secondo me ci prova…“. Poi la domanda ad Ignazio, se non ci fosse Cecilia sposerebbe Belen?: “Eh no, io sposerei Cecilia. Se non esistesse lei, però, magari un pensierino potrei anche farlo…”. L’anello arriverà? L’ex ciclista precisa: “Non sappiamo neppure se mai arriverà. Per stare assieme non bisogna necessariamente sposarsi. Il nostro progetto, ora, è quello di stare assieme, bene come stiamo adesso, il più a lungo possibile. Ci piacerebbe per sempre”. Poi i due hanno parlato di abbigliamento e il ragazzo ha confessato di amare la sua fidanzata anche in abbigliamento comodo e senza un filo di trucco, ha detto lei in modo ironico: “Ma allora questa è la prova definitiva: è vero amore!“.

Domanda riguardo a Francesco Monte.

Alla domanda: Ieri, esattamente qui, al vostro posto c’era Francesco Monte. Anche per lui una folla incredibile di ragazzi. Le vostre fazioni di fan sono molto agguerrite nel difendervi e alle volte anche nell’attaccare la “fazione ” opposta. Come vi spiegate voi questo coinvolgmento così forte dei vostri ammiratori nelle vostre storie? Cecilia ha commentato: «Nel caso degli attacchi nei confronti di Francesco, me la spiego come una mancanza di serenità nella loro vita. Non è difficile capire che quando una storia finisce perché non va più bene, finisce e basta. Alcuni fan lo capiscono, altri no. E reagiscono così».

