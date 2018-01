Domenica In torna oggi, domenica 14 gennaio 2018 su Rai 1 dopo l’ottimo esordio di inizio anno. Alla guida della storica ed amata trasmissione domenicale Rai ci sono le brave e simpatiche sorelle Cristina e Benedetta Parodi. Scopriamo quali sono le anticipazionoi ufficiali della puntata odierna. Anche in questa puntata grande protagonista sarà la musica, con la pagina “Aspettando Sanremo” dedicata al Festival 2018. Tra gli ospiti, tanti big della canzone italiana che riproporranno i loro successi e racconteranno la loro esperienza sul palco dell’Ariston: Drupi, Don Backy, Marco Masini, che vinse l’edizione 2004, e Silvia Salemi con la sua “A casa di Luca”, che le valse il Premio della Critica nel 1997. Dai successi di ieri a quelli di domani, con le Nuove Proposte in gara Lorenzo Baglioni ed Eva.

Le anticipazioni di Domenica In del 14 gennaio 2018: aspettando il Festival di Sanremo 2018.

Secondo le anticipazioni ufficiali, nello studio di Domenica In vedremo anche Alba Parietti, Marino Bartoletti, Andrea Laffranchi, Eva Robin’s e Angela Rafanelli, per ripercorrere insieme la storia della kermesse musicale più amata d’Italia di cui, anche quest’anno, Rai Radio2 è l’emittente ufficiale. Non mancheranno aneddoti e curiosi “dietro le quinte” svelati da Claudio Lippi. Ospite d’eccezione della puntata il colosso dell’informazione Piero Angela, padre della divulgazione scientifica in Italia, che a Domenica In festeggerà i suoi 89 anni da poco compiuti e la sua lunga e straordinaria carriera televisiva costellata di successi, rivelando anche pagine poco conosciute della sua vita.

Nella rubrica “Da Campione a Campione” il super sportivo Adriano Panatta intervisterà in esterna il pugile “superleggero” Patrizio Oliva. Con Benedetta Parodi appuntamento in diretta per una dolce e gustosa merenda. Le telecamere del programma si trasferiranno poi “A casa di…”, dove questa settimana Benedetta sarà ospite di Carmen Russo per cucinare a quattro mani una sfiziosa ricetta “stellare”. Risate assicurate, infine, con le surreali imitazioni del talento comico Leonardo Fiaschi.

