Domenica Live, le anticipazioni della puntata di oggi, domenica 14 gennaio 2018

Domenica Live torna oggi, 14 gennaio 2018, dopo oltre un mese di stop in concomitanza con le festività natalizie. Barbara D’Urso torna a farci compagnia nel pomeriggio della domenica con una serie di appuntamenti scoppiettanti e ricchi di novità. La stessa conduttrice, sui social, ci aveva annunciato, nelle scorse settimane, che lo staff stava lavorando per mettere a punto le nuove puntate di Domenica Live. L’attesa è finita, ed alle ore 14 torna in onda il talk show di Barbara D’Urso, e come sempre ci sarà uno spazio dedicato all’attualità ed uno dedicato al gossip. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali.

Anticipazioni ed ospiti di Domenica Live: in studio ci sarà Silvio Berlusconi.

Domenica Live torna in tv in piena campagna elettorale. Ed infatti il salotto di Barbara D’Urso ospiterà i leader della politica, per dar spazio alle diverse voci che ascolteremo fino alle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Barbara D’Urso ha rilasciato un’intervista al Giornale, ed ha annunciato che ospite della puntata odierna sarà Silvio Berlusconi, mentre nelle prossime puntate si darà spazio anche agli altri leader della politica.

Tra gli altri ospiti, dovrebbe esserci Lorenzo Crespi, che ha annunciato la sua presenza sui social. Potrebbe esserci, inoltre, Antonella Mosetti, mentre non ci sarà Giulia De Lellis. La compagna di Andrea Damante ha infatti annunciato che, a causa dei suoi impegni che le lasciano ben poco tempo libero, non potrà essere ospite né di Domenica Live né di Pomeriggio Cinque.

© RIPRODUZIONE RISERVATA