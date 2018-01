Francesco Monte si racconta a Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin, Francesco Monte, ex di Cecilia Rodriguez si racconta a Verissimo. “Sto benone”, afferma. Monte è il quarto concorrente ufficiale dell’Isola dei Famosi 2018. “Sono prontissimo, sono carico a molla. Non vedo l’ora di spiccare il volo”, dichiara, a proposito della prossima partenza per l’Honduras. Monte è molto emozionato per l’esperienza che lo attende e basta la sigla del reality per metterlo in agitazione. L’ex tronista affronta con uno spirito positivo la partecipazione al reality, che segna per lui una sorta di rinascita.

Francesco Monte parla della sua relazione finita con Cecilia Rodriguez.

Francesco Monte, com’è noto, è stato lasciato in diretta nel corso di una puntata del Grande Fratello Vip 2017 da Cecilia Rodriguez, con la quale aveva una relazione da più di quattro anni. Monte a Verissimo respinge le accuse di aver “cavalcato” la situazione per avere visibilità. “Mi sono limitato a rispondere in una situazione nella quale sono stato tirato in mezzo”, ha precisato.”Ho lasciato correre fino ad un certo punto, poi non si poteva far più lasciar correre nulla”, ha aggiunto.

In riferimento all’appoggio avuto dal pubblico, Monte sostiene di non amare gli schieramenti, “anche perchè si parla di una persona che è stata con me cinque anni. E’ normale che vuoi o non vuoi, ti fa anche male”. Le critiche che sono state rivolte a Cecilia Rodriguez lo hanno in qualche modo toccato e Francesco ritiene che i commenti debbano comunque rimanere nell’ambito di una certa sobrietà. “Parliamo di una persona che amo”. Si corregge immediatamente e prosegue:”Che amavo”.

Silvia Toffanin lo incalza: “La ami ancora?”.”No”, risponde pronto lui, che prosegue:”Sarei stupido a dirti che non provo più un sentimento. Sono in quelle situazioni vie di mezzo in cui stai cercando di seppellire qualcosa”. Monte ha confessato che cerca di evitare di vedere Cecilia assieme ad Ignazio Moser. Gli saltano all’occhio i video che vengono postati della nuova coppia su Instagram ed afferma di sentire un senso di vuoto perché quello che è accaduto lo ha in qualche modo scioccato.

Francesco Monte annuncia la sua partenza per l’Isola dei famosi 2018 su Instagram.

