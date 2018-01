Guida tv completa di stasera domenica 14 gennaio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questa domenica, sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la trasmissione Che tempo che fa, la trasmissione di intrattenimento di Fabio Fazio. Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S. con l’episodio La famiglia innanzitutto. Su Rai 3 andrà in onda la trasmissione Amore criminale, che quest’anno sarà condotto da Veronica Pivetti, con otto nuove puntate. Dopo Camila Raznovich, Luisa Ranieri, Barbara De Rossi e Asia Argento, sarà proprio Veronica Pivetti a raccogliere l’impegno di testimonial femminile nella lotta contro la violenza sulle donne che la trasmissione conduce sin dalla prima edizione.

Guida tv di stasera, domenica 14 gennaio 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, domenica 14 gennaio 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Sotto il segno del pericolo. L’agente della Cia Jack Ryan, impegnato nella lotta al narcotraffico, riceve dal Presidente in persona un delicato incarico: indagare sull’omicidio di un noto uomo d’affari americano. Il delitto sembra sia stato commissionato da un boss boliviano, ma per Ryan non sarà l’unica sorpresa. Di chi potrà realmente fidarsi se anche i suoi capi tramano nell’ombra?

Su Canale 5 vedremo il film A testa alta – Libero Grassi. Libero Grassi è un imprenditore palermitano a cui il clan mafioso Madonia inizia a chiedere il pizzo. Libero si rifiuta e a fronte di minacce e atti violenti, denuncia i fatti ai giornali e viene addirittura invitato alla televisione nazionale per testimoniare la sua resistenza alle minacce mafiose. Ma la società civile siciliana lo isola e i mafiosi decidono di ucciderlo nel 1991 come monito a chi osa sfidare il loro potere… Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film Hunger Games – La ragazza di fuoco. Stasera La7 trasmetterà il programma di Massimo Giletti Non è l’Arena.

