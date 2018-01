Oroscopo Paolo Fox, la classifica della settimana dal 14 al 21 gennaio 2018. Un nuovo, doppio, appuntamento con il gioco e il divertimento è atteso su Rai2: sabato 13 e domenica 14 gennaio, alle 11.00, tornano le sfide tra i Comuni d’Italia di “Mezzogiorno in famiglia”. Con Massimiliano Ossini, Adriana Volpe e Sergio Friscia le squadre di Auronzo Di Cadore (Bl) e Chiaravalle Centrale (Cz) si contenderanno il “Gonfalone d’oro”. Arianna Bergamaschi e Maurizio Aiello saranno rispettivamente i supporter d’eccezione che faranno il tifo per le due squadre.

In collegamento dalle piazze principali dei due comuni, le inviate Claudia Andreatti e Elena Ballerini racconteranno le bellezze artistiche e le tradizioni enogastronomiche dei due territori, mentre i giochi in studio saranno arricchiti dalla musica del Maestro Mazza e delle DJ Jas e Jay, dalla classifica domenicale dell’oroscopo di Paolo Fox e dai giochi per i telespettatori.

Paolo Fox, l’oroscopo della settimana dal 14 al 21 gennaio 2018: top ten per Capricorno, Pesci e Toro.

Paolo Fox ha oggi svelato l’oroscopo della settimana dal 14 al 21 gennaio 2018. Al dodicesimo posto della classifica troviamo la Bilancia. All’undicesimo troviamo il Sagittario. Decimo posto per i Gemelli, nono per il Cancro. Ottavo posto per l’Ariete, mentre l’Acquario si posiziona al settimo posto in classifica. Sesto posto per il Leone, quinto per la Vergine. Lo Scorpione si posiziona al quarto posto. Sulla top ten, al terzo posto troviamo il Toro, al secondo i Pesci ed al primo posto in classifica si posiziona il Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox, il riepilogo della classifica dei segni della settimana dal 7 al 14 gennaio 2018.

Ecco un riepilogo della classifica di Paolo Fox svelata a Mezzogiorno in famiglia domenica scorsa e valida dal 7 al 14 gennaio 2018. Al primo posto c’era la Vergine, al secondo troviamo il Capricorno. Terzo posto per lo Scorpione, quarto per i Gemelli e quinto per i Pesci. AL sesto posto c’è l’Acquario. Al settimo posto troviamo il Sagittario, all’ottavo il Toro. Nono posto per il Leone, decimo per il Cancro, undicesimo per la Bilancia. Al dodicesimo ed ultimo posto c’è l’Ariete. Il nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox è per oggi domenica 14 gennaio 2018 su Rai 2 a Mezzogiorno in Famiglia.

