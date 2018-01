Verona è la città dell’amore celebre in tutto il mondo per la tragedia shakespeariana di Giulietta e Romeo. La ricorrenza di San Valentino è diventata una tradizione: ogni anno Verona accoglie migliaia di innamorati che arrivano in città per festeggiare il 14 febbraio. Ecco alcune proposte romantiche e originali per trascorrere in modo unico il weekend di San Valentino.

Eventi per festeggiare in maniera unica il 14 febbraio, festa degli innamorati.

Migliaia di innamorati giungono a Verona, consacrata da Shakespeare “città dell’amore”, vestita a festa in occasione della ricorrenza di San Valentino con numerose proposte romantiche. Slogan della manifestazione, realizzata dal comune di Verona in collaborazione con la Provincia e le associazioni di commercianti, è anche quest’anno “Se ami qualcuno portalo a Verona”. Il programma è ricco: rappresentazioni teatrali, presentazioni di libri e di musica d’autore, cene romantiche nei ristoranti e feste nei locali alla moda. Le principali vie del centro storico, da Piazza Bra fino a Casa di Giulietta, sono addobbate con luminarie e cuori, che creano un’atmosfera molto suggestiva. Difatti in questi giorni la città dell’amore si illumina a festa. La passeggiata nel centro storico della città sarà particolarmente romantica grazie alla speciale e coreografica atmosfera creata dai grandi cuori rossi luminosi di Agsm e dall’illuminazione in rosso del Palazzo della Gran Guardia, di Palazzo Barbieri e di Porta Nuova. La Torre dei Lamberti viene illuminata di rosso, mentre Piazza dei Signori ospita “Un Cuore da Scoprire”, tradizionale mercato di bancarelle, disposte in modo da formare un gigantesco cuore rosso, dove trovare idee regalo a tema. Il vicino Loggiato di Fra’ Giocondo, diventa Loggiato in Love area di degustazione di prodotti dolciari e vini. E per i più romantici nella bacheca posizionata in Cortile Mercato Vecchio si potrà lasciare un messaggio del cuore, una dedica o il sigillo d’amore, la pergamena sigillata in ceralacca.

Da sabato 10 a mercoledì 14 febbraio torna l’attesa Fiera di San Valentino a Bussolengo, appuntamento da non perdere per le esposizioni di vivaisti, attrezzature agricole, prodotti agroalimentari, concessionarie automobilistiche, l’immancabile Luna Park per i più piccoli e il mercatino dalle mille tentazioni in centro paese con l’area street food. Molte saranno le manifestazioni e i concorsi, anche nella chiesa di San Valentino, santo protettore della città; manifestazioni ed eventi che riportano il brand con la Rosa di San Valentino.

Durante i giorni di Verona in Love inoltre sarà in esposizione nel centro di Cortile Mercato Vecchio, l’opera della scultrice veronese Piera Legnaghi, legata al tema dell’amore.

