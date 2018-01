Stefano De Martino a Verissimo: Stefano De Martino è stato ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo andata in onda sabato 13 gennaio 2018. De Martino è in procinto di partire per l’Honduras quale inviato dell’Isola dei Famosi 2018. Il ballerino e conduttore ha dichiarato di non avere ancora preparato i bagagli e che lo farà l’ultimo giorno, prima della partenza. “Porterò quello che serve, spero. Come tutti gli uomini dimenticherò le cose essenziali. Porterò una serie di cose inutili e poi comprerò tutto quello che veramente mi serve sul posto”, ha chiarito.

De Martino rimarrà quasi tre mesi fuori, a diciotto ore di volo di distanza ed ammette di non essersi preparato a rimanere tanto tempo lontano da casa e dagli affetti. “Improvviso. Sono quelle cose che se non le provi non sai come le puoi realmente affrontare. Mi sono munito di tutto quello che è possibile avere, tecnologicamente parlando, per restare in contatto”, ha affermato. Non è stato facile per lui lasciare la scuola di Amici, ma sostiene che è meglio non vivere di rimpianti.

De Martino parla delle sua vita sentimentale, ma non solo.

Stefano De Martino conferma a Verissimo di avere avuto finora una vita settimanale movimentata. Si commuove dopo aver visto un filmato collage che lo riguarda ed afferma:”Sono lacrime di gioia perchè la vita mi ha regalato tante emozioni e sono felice di averla vissuta fino a questo punto così. Guardo indietro e vedo un sacco di cose belle, un sacco di bei ricordi e sono grado per questo”. “Ringrazio Dio”.

Per De Martino il momento più bello di tutta la sua vita è stato quando è nato il figlio Santiago. “Singhiozzavo come quando una bambina guarda Ricky cantare”, ha precisato sorridendo. Gli piacerebbe avere altri figli, “almeno una decina”. “Mi voglio sedere a tavola con i miei undici figli”, ha aggiunto con aria semiseria. Precisa di non avere trovato ancora la donna con cui portare avanti questo progetto, ma di avere tanto tempo.

Non cerca l’amore, “in certe cose s’inciampa”, afferma. “Sono single”, sostiene con decisione. Dopo aver bruciato le tappe, il ballerino ammette di “godersela” da sigle, “come quando uno va in pensione”. E per quanto riguarda il rapporto con Belen Rodriguez, sua ex moglie precisa “Ci vogliamo un bene dell’anima”. Il figlio li legherà per sempre. Santiago vive con serenità la separazione dei genitori, sapendo che loro ci saranno sempre per lui. Stefano chiarisce una volta e per tutte che non crede possibile un ritorno di fiamma con Belen. “Abbiamo sofferto tanto per gli alti e bassi e dovuti alla separazione”. “Bisogna sempre vivere in avanti”, ha aggiunto, “la felicità è sempre in avanti, mai indietro”.

