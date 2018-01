Tempesta d’Amore tutte le anticipazioni e le trame delle puntate di domenica 14, lunedì 15 e martedì 16 gennaio 2018 – «Una commovente riappacificazione!» – Scopriamo attraverso le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, che Leonard e Beatrice si sono riappacificati davanti alla tomba del Friedrich. Fabien si trova molto a disagio a lavorare con Alfons. Natascha, così, lo sprona a proporsi come pianista al piano bar dell’hotel, ma Michael si oppone.

Tempesta d’Amore le trame e le anticipazioni 14, 15 e 16 gennaio 2017: «Un diamante rubato da dieci milioni!»

Secondo le anticipazioni di Tempesta d’Amore, Werner apre la valigetta di Barbara e vi trova dentro un diamante dal valore di dieci milioni di euro. In seguito scopre che è stato rubato! Non gli resta che maledire la sua nemica perché sa perfettamente che potrà impossessarsi del denaro solo andando incontro a terribili conseguenze. Saalfeld, inoltre, decide di non raccontare subito la sua scoperta a Charlotte, che però, quando lo incontra, non ha difficoltà a cavargli la verità dalla bocca!! La sua compagna lo obbliga a consegnare il prezioso alla polizia!

Tempesta d’Amore le trame e le anticipazioni 14, 15 e 16 gennaio 2017: «William spiazza Ella».

Andiamo poi a vedere, attraverso le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, come Fabien litighi con Michael. Il padre non vuole permettergli di lavorare al piano bar. Hildegard, preoccupata per il ragazzino, cerca di ricreare un clima di armonia e serenità tra lui e Alfons. William lascia Ella confusa dicendole di non voler ritornare insieme a lei e che vorrebbe prendersi una pausa di riflessione.

Tempesta d’Amore le trame e le anticipazioni 14, 15 e 16 gennaio 2017: « l ricatto di Christoph».

Le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, mostrano che Pauline, dopo i funerali di Stahl, decide di ritornare a Vienna, riportando con sé gli anatroccoli. Rebecca, pur con dispiacere, acconsente. Anche Ella pensa di tornare dai suoi genitori per qualche tempo, per elaborare con serenità la separazione da William. Intanto, Christoph scopre il modo di ricattare alla grande Charlotte e Werner: a partire dal compromettente segreto legato ad Hagen Lechner…

