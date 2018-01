Offerta promozionale della Wind fino al 22 gennaio 2018. Dal 12 Gennaio 2018, i clienti che desiderano effettuare il passaggio del proprio numero a Wind possono attivare l’ offerta ricaricabile Wind Smart 9 Easy 20 con minuti illimitati verso tutti e 20 Giga in 4G a 9 euro ogni 4 settimane. Per attivare la promozione ci si può rivolgere ad un negozio Wind. Oppure l’offerta Wind Smart 9 Easy 20 è attivabile anche dal sito internet Wind nella sezione dedicata alla promozione, richiedendo il codice coupon. Si può richiedere solo se si proviene da Tim e Operatori Virtuali (escluso PosteMobile).

L’offerta Wind Smart 9 Easy 20.

Costo di attivazione della promozione è pari a 14 euro ma si dovrà mantenere la Sim attiva per almeno 24 mesi altrimenti verranno addebitati sul credito residuo ulteriori 10 euro come penale. Finiti i Giga la navigazione verrà bloccata e quindi non è prevista l’opzione Unlimited. L’addebito di 10 euro non è previsto in caso di passaggio da Ricaricabile ad Abbonamento, Wind Magnum o Wind Magnum Pro. Superati i minuti inclusi, verrà applicata rispettivamente una tariffa senza scatto alla risposta e con tariffazione al secondo di 29 cent/min.

Superati i GIGA disponibili, la navigazione verrà bloccata. E’ possibile usufruire dei bonus dell’opzione se si ha credito sulla SIM. L’ offerta non è compatibile con Telefono Incluso e tutte le opzioni che includono un bonus nazionale di minuti, SMS e GIGA ad eccezione delle offerte Veon e delle Optional + minuti, + SMS, + GIGA, Wind Unlimited, Internet 5Giga, Internet 10Giga, Internet 20GB,Internet 30Giga, Giga International, Porta i tuoi amici, Smartphone Box, Internet Box. In Unione Europea le chiamate verso numerazioni Wind sono tariffate secondo quanto previsto per le chiamate verso altri operatori nazionali.

