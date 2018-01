Caterina Balivo, il look a Detto Fatto oggi, 15 gennaio 2018. Detto Fatto torna oggi, lunedì 15 gennaio 2018, per aprire un’altra settimana insieme a Caterina Balivo e ad i suoi bravissimi tutor. Anche oggi, come è accaduto la scorsa settimana, la puntata di Detto Fatto è trasmessa in diretta per dare la possibilità ai telespettatori di interagire con Caterina e con i tutor attraverso i canali social della trasmissione. In social Room c’è come sempre, Andrea Dianetti che raccoglie i commenti più belli degli utenti ed i DettoScatto. Per questa speciale puntata in diretta Caterina Balivo ha scelto un outfit molto elefante ed ha indossato un abito corto blu con un cinturino in tinta impreziosito da un dettaglio gioiello. A completare il look sono dei tronchetti dello stesso colore dell’abito.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, lunedì 15 gennaio 2018: moda curvy, cucina, fai da te.

A Detto Fatto torna la bella e brava Elisa D’Ospina, che oggi suggerisce tre bellissimi look in velluto alla sua ospite. Il primo outfit è un abito bordeaux molto morbido che non evidenzia le forme abbinato ad uno stivaletto basso, il secondo è un look vintage con fantasia floreale che richiama gli anni Sessata ed il terzo è un outfit che può essere sia da cerimonia che versatile se abbinato con un jeans. Mirco Della Vecchia suggerisce oggi la ricetta di una merendina composta da pan di Spagna con ripieno di marmellata d’arancia e copertura di cioccolato al latte. Detto Fatto prosegue con la stilista Marthia Saracino che torna con un bellissimo tutorial con cui ci insegna a realizzare delle collane di perle impreziosite da camelie di stoffa. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

