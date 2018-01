Domenica in: Drupi mette in imbarazzo la Parodi per una parolaccia!

Drupi dice una parolaccia in diretta a Domenica In, mettendo in imbarazzo Cristina Parodi. Nella puntata di Domenica In andata in onda ieri, 14 gennaio 2018, su Rai 1, tra gli ospiti “sanremesi” vi è stato il cantante Drupi. L’artista della musica italiana, in diretta, ha pronunciato una parolaccia, mettendo in imbarazzo la padrona di casa Cristina Parodi.

Drupi, la parolaccia in diretta a Domenica In.

Durante la chiacchierata in studio con la Parodi, il cantante racconta la sua carriera e ricorda la sua prima partecipazione a Sanremo nel 1973. Ad un tratto si lascia andare e gli scappa una parolaccia che stupisce la conduttrice e gli altri ospiti presenti in studio, tra cui Alba Parietti. Drupi ha affermato: “Avevo 27 anni e mi sentivo già vecchio… che cogl**ne che ero”. Momento di imbarazzo per la conduttrice, ma in studio è il pubblico è scoppiato a ridere e la gaffe si è chiusa lì. Drupi, stava raccontando come, grazie a Mia Martini, era riuscito a partecipare per la prima volta al Festival di Sanremo del 1973 con il brano Vado via. Questo quando, a soli 27 anni, stava già pensando di abbandonare la musica per tornare al suo vecchio mestiere. “Stavo per tornare a fare l’idraulico. Avevo 27 anni e mi sentivo già vecchio…”. Dopo l’esibizione, la Parodi ha congedato il suo ospite.

Spazio dedicato al Festival di Sanremo 2018.

Per lo spazio dedicato al Festival di Sanremo del 2018 sono intervenuti, Alba Parietti, Marino Bartoletti, Don Backy, Claudio Lippi e Angela Rafanelli. La Parodi poi è rimasta meravigliata per l’affermazione di Piero Angela, che ha dichiarato di non aver mai seguito neanche un minuto del Festival in tutta la sua vita. Per gli spazi dedicati alla musica, ospiti Marco Masini, vincitore del Festival di Sanremo del 2004 e due giovani delle nuove proposte.

