Guida tv completa di stasera lunedì 1 gennaio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time delle reti Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo lunedì sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 verrà trasmessa la nuova fiction Rai Romanzo famigliare. La crisi tra Emma ed Agostino si fa sempre più profonda. Emma si avvicina a Giorgio, che non ha mai smesso di amarla. Agostino, nel frattempo, si ritira a vivere in Accademia, tentando di dimenticare i problemi con la moglie. Sarà un malore di Micol e la corsa al pronto soccorso a riavvicinare Emma e Agostino.

Su Rai 2 andrà in onda il programma Voyager – Ai confini della conoscenza. Roberto Giacobbo prosegue il suo viaggio di racconto e di ricerca. Roberto Giacobbo stasera viaggia all’interno delle piante. Voyager è andato nel New Jersey per raccontare il più grande orto idroponico al mondo, costato 30 milioni di dollari. Si tratta di un orto verticale dove le piante vengono coltivate senza suolo, senza luce solare e senza acqua. Un sistema che potrebbe consentire di coltivare verdure in condizioni estreme. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma Presadiretta.

Guida tv di stasera lunedì 8 gennaio 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Rete 4 andrà in onda il film Potere assoluto. Luther Whitney è un ladro di professione che sta progettando l’ultimo colpo prima di andare “in pensione”, e progetta di entrare nella residenza dell’anziano filantropo Walter Sullivan per svuotargli il ricco caveau. Su Canale 5 vedremo il film Perfetti sconosciuti. Durante una cena fra amici di lunga data Eva, la padrona di casa, concepisce un gioco che lì per lì sembra innocente e divertente: ognuno di loro deve rendere pubbliche telefonate ed sms, almeno per una sera. Un passatempo originale che non tarda a trasformarsi in un gioco al massacro nel corso del quale apparirà chiaro che nulla è come appare e che tutti nell’armadio hanno uno o più scheletri.

Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film Die Hard – Un buon giorno per morire. Stasera La7 trasmetterà il film con Sharon Stone e Leonardo di Caprio Pronti a morire. Ellen arriva a Redemption in cerca del governatore della città John Herod che anni prima, quando era solo una bambina, uccise suo padre. Ellen giunge in città proprio quando Herod sta organizzando un torneo di pistola. In un primo momento, vince chi ferisce l’avversario, poi Herod cambia le regole: vince chi, tra i duellanti, resta vivo. Anche Ellen si iscrive, ed arriva alle semifinali. Ellen deve scontrarsi con Cort, l’ex braccio destro di Herod imprigionato quando ha iniziato a ribellarsi al suo potere. Intanto, Ellen e Cort sono diventati amanti, e mettono in scena la morte di Ellen, che contribuirà al finale che lascia senza fiato.

