Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto di lunedi 15, martedi 16, mercoledi 17, giovedi 18 e venerdì 19 gennaio 2018. Il Segreto torna oggi, lunedì 15 gennaio 2018, con nuove, appassionanti puntate. Scopriamo quali sono le anticipazioni le anticipazioni e le trame della settimana dal 15 al 19 gennaio 2018. La soap spagnola Il Segreto torna in onda oggi, lunedì 15 gennaio 2018, su Canale 5 alle 16:20.

Il Segreto, anticipazioni puntate da lunedì 15 a venerdi 19 Gennaio 2018.

Camila cerca di capire da Lucia i motivi del tentato suicidio, ma lei non le risponde e chiede a Hernando di assisterla. La donna inizia allora a sospettare che Lucia le nasconda qualcosa e inizia a frugare in camera sua, finchè trova quel che temeva. Nel frattempo, Matias è ritornato dal viaggio di nozze. Severo propone a Francisca di firmare la denuncia contro Garriguez, ma la donna rifiuta temendo che Cristobal possa scagliarsi contro di lei e Raimundo. Intanto Hernando ripete per l’ennesima volta a Lucia che non la ama e che non vuole più vederla. Lucia prova a sedurlo di nuovo, ma lui la caccia in malo modo.

Il Segreto, le anticipazioni: la confessione di Hernando.

Hernando confessa di essere stato con Lucia. Camila, allora, decide di porre fine al loro matrimonio e fugge nascondendosi alla locanda di Emilia. Hernando è disperato e anche Beatriz è molto preoccupata per la sua scomparsa, ma a trovarla è Nicolás. Camila è molto indecisa: non sa se vuole separarsi da Hernando, ma sicuramente non tornerà a casa. Nel frattempo Severo, Carmelo e donna Francisca temono che i Garrigues abbiano in mente qualche piano contro di loro, ma decidono di aspettare e vedere come evolverà la situazione prima di proseguire con la denuncia contro Cristobal. Carmelo, per paura di una ritorsione da parte di Garrigues e per proteggere Adela, si offre di trasferirsi da lei. Adela accetta. Severo incontra Eusebio che gli domanda scusa per tutte le crudeltà causate da suo figlio e gli promette di restituirgli il suo patrimonio e di portarsi via Cristobal per sempre da Puente Viejo.

