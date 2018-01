Giulia De Lellis sbarcherà in Honduras? Continua la caccia agli altri concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei famosi. Dopo Nadia Rinaldi, Alessia Mancini, Bianca Atzei, Francesco Monte, Rosa Perrotta, Giucas Casella, Chiara Nasti, Francesca Cipriani, Amaurys Perez, sono stati ufficializzati i nomi di Paola Di Benedetto, Eva Henger, Gaspare e Cecilia Capriotti. Il gruppo di naufraghi è quasi al completo e continuano le indiscrezioni sui prossimi vip che potrebbero diventare naufraghi nell’Isola dei famosi 2018.

Giulia De Lellis naufraga?

Secondo le indiscrezioni riportate da Novella 2000, Giulia De Lellis, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2017, potrebbe partecipare all’Isola dei famosi 2018. Non c’ è stata alcuna conferma, né smentita da parte dell’interessata, ma c’è qualcosa che fa riflettere. La prima puntata del reality inizierà il 22 gennaio su Canale 5, ma osservando gli eventi in programma sul profilo di Giulia De Lellis, si nota che ne è stato fissato uno per il 20 gennaio. Non ci sarebbero, evidentemente i tempi tecnici, visto che occorrono 18 ore di volo, solo per raggiungere la destinazione. In ogni caso seguiremo eventuali sviluppi.

I nuovi quattro naufraghi dell’Isola dei famosi 2018.

© RIPRODUZIONE RISERVATA