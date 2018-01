Luca Onestini ed Ivana Mrazova: nuove indiscrezioni. Nuove indiscrezioni su Luca Onestini ed Ivana Mrazova, diventati beniamini del pubblico dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 2017. Le domande che si pongono i fan sono sempre le stesse da mesi: i due sono una coppia? Se sì, cosa aspettano ad ufficializzare la loro relazione? I rispettivi profili social li mostrano spesso insieme come se fossero una vera e propria coppia. Sembra difficile credere che siano solo amici. Il loro rapporto è molto schietto e scherzoso e spesso danno vita a delle vere e proprie scenette che condividono sui social.

Luca ed Ivana pronti a dare l’annuncio ufficiale?

Le indiscrezioni sulla loro presunta relazione si susseguono. Secondo Anticipazioni Tv, Luca Onestini ed Ivana Mrazova hanno una relazione, ma non lo dichiarano ancora ufficialmente, avendo venduto l’esclusiva della notizia al settimanale Chi e al programma Verissimo. Ma il motivo di tanta discrezione potrebbe essere più semplice: non stanno insieme, oppure hanno deciso di vivere la loro storia con discrezione per non “bruciarla”. Staremo a vedere.

Luca veste il cagnolino di Ivana: il video.

In un video condiviso da Luca Onestini lo si vede mentre mette il giubbottino a Teddy, il cagnolino di Ivana, rassicurandola che è in buone mani. Pronto il contro messaggio di Ivana che commenta:”Povero Teddy!”

