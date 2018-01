Romanzo famigliare, le anticipazioni della terza puntata di stasera, lunedì 15 gennaio 2018

La nuova puntata di stasera di Romanzo famigliare: le anticipazioni. Stasera, lunedì 15 gennaio 2018, torna su Rai 1 la fiction con Vittoria Puccini e Giancarlo Giannini Romanzo Famigliare, con la sua terza puntata. La fiction parla della storia della famiglia Liegi. Micol sta affrontando una gravidanza a soli 16 anni, e trova l’appoggio dei genitori Emma e Agostino, del nonno e del suo nuovo amico Ivan. Emma e Agostino non stanno vivendo un bel periodo del loro rapporto. Emma ha incontrato il suo ex fidanzato Giorgio, secondo il quale Micol potrebbe essere sua figlia. Agostino è sconvolto, non riesce ad accettare che Micol possa non essere sua figlia e che Emma possa avergli nascosto di essere stata con Giorgio mentre lei e Agostino erano già fidanzati. Scopriamo, ora, quali sono le anticipazioni della puntata di stasera di Romanzo famigliare.

Le anticipazioni della puntata di Romanzo famigliare di stasera, 15 gennaio 2018:

Secondo le anticipazioni ufficiali di Romanzo famigliare, mentre la Fondazione diventa sempre più importante nella vita di Emma, la crisi con Agostino si acutizza. Emma si avvicina sempre di più a Giorgio, che non ha mai smesso di amarla. Agostino, nel frattempo, si ritira a vivere in Accademia, in questo modo tenta di dimenticare i problemi con la moglie. Sarà un malore di Micol, e la corsa al pronto soccorso, a riavvicinare Emma e Agostino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA