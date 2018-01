Le anticipazioni delle puntate Una Vita di lunedi 15, martedi 16, mercoledi 17, giovedi 18 e venerdì 19 gennaio 2018. La soap spagnola Una Vita torna in onda oggi, lunedì 15 gennaio 2018, su canale 5. Cosa accadrà a Mauro, Teresa e a agli altri abitanti di Acacias? Cayetana tornerà a casa? Cosa combinerà la Sotelo Ruz? Scopriamo insieme quali sono le anticipazioni delle trame ufficiali delle puntate che vedremo in questa settimana, da oggi 15 gennaio fino a venerdì 19.

Una vita, anticipazioni puntate da lunedì 15 a venerdi 19 Gennaio 2018.

Proseguono le storie di Una Vita Acacias 38, come sempre incentrate sulle vite di Mauro, Teresa e Cayetana e degli altri abitanti di Acacias. Nel frattempo le domestiche stanno organizzando una veglia funebre per Guadalupe, il medico della polizia conferma la pazzia di Cayetana dopo un’ulteriore valutazione psichiatrica. Mauro, però, non crede alla diagnosi e sospetta ancora di lei. Sotelo Ruz rientra a casa in preda al delirio e ritrova Teresa, che nel frattempo è riuscita a far partire i lavori presso la scuola. Fernando invita la maestra a cena e lei accetta. Si svolgono i funerali di Guadalupe e alla cerimonia funebre partecipa anche Pablo, ma subito dopo deve ritornare in carcere.

Felipe, invece, passa sempre più tempo con Huertas. Quando Celia trova per caso, nella giacca del marito, la chiave dell’appartamento in cui l’uomo si incontra con l’amante, decide di seguire la domestica. Tra Mauro e Teresa c’è una violenta lite. Arturo Valverte giunge ad Acacias. Liberto accetta le scuse di Rosina ma non accetta di ricominciare a frequentarla. Infine, Teresa mentre sta rientrando dalla cena, si imbatte in Cayetana che sta tentando il suicidio.

