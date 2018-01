Anticipazione nuova puntata trono classico di Uomini e Donne. Oggi 15 gennaio 2018 andrà in onda su Canale 5 alle 14:45 nuova puntata di Uomini e Donne. Vediamo cosa accadrà oggi durante la puntata del trono classico che andrà in onda.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono classico: puntata 15 gennaio 2018.

La puntata inizia con l’esterna di Nilufar e Francesco, che non è andata molto bene. Lui la porta al cinema, e Nilufar non lo trova per nulla spontaneo. I due discutono e la tronista se ne va indispettita. Poi Francesco la raggiunge. Poi Francesco entra in studio, e Tina Cipollari critica il comportamento di Nilufar che dice di essere dispiaciuta. Inizia in studio un dibattito. Giordano chiede a Nilufar come mai non lo abbia portato in esterna, lei risponde che voleva capire se le fosse mancato. Poi Si è il turno delll’esterna di Nilufar e Gianluca realizzata in studio: Gianluca le dice che la pensa spesso. Tornati in puntata il corteggiatore le regala dei fiori e si dichiara. Sara preferisce non commentare, Giordano esce dallo studio senza salutare Nilufar, che però vuole chiarire. Maria De Filippi gli chiede di rientrare, il corteggiatore è spazientito. I due ballano e lui decide di aspettare.

Uomini e Donne: le esterne di Sara.

É il turno della tronista Sara, in esterna con Emanuele, lui le spiega il motivo per cui è tornato in trasmissione. Poi esterna tra Sara e Lorenzo: lei gli chiede perché non si dichiari per Nilufar, sostenendo che abbia paura. I due parlano ma lei a un certo punto vuole andare via perché si è stancata di stare con lui. In studio spiega che con Lorenzo non riesce ad essere se stessa. Poi si passa all’esterna di Nilufar e Lorenzo: lui le fa una sorpresa e le regala delle pantofole. In studio la ragazza gli restituisce il regalo. Altri corteggiatori criticano il comportamento di Lorenzo, Marco vuole andarsene non avendo avuto l’opportunità di conoscerla. La redazione dice a Sara che può portare fuori uno dei ragazzi che ha già portato in esterna, lei sceglie Emanuele. Nell’esterna di Sara ed Emanuele, si abbracciano e si scambiano qualche bacio, promettendo di rivedersi presto. Poi esterna di Sara e Luigi, lui la accusa di incoerenza, dopo una discussione lei vorrebbe fare pace ma lui le lancia un cuscino, poi la abbraccia. Va in onda l’esterna di Nilufar con Giacomo, tornati in studio lei si dice soddisfatta.

