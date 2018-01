Ultimissime novità, Paolo lascia il programma Uomini e donne. Le ultime anticipazioni su Uomini e donne svelano che nella puntata di oggi, 15 gennaio 2018, del trono classico su Canale 5, andrà in onda un colpo di scena che riguarderà il tronista Paolo Crivellin. In tanti, aspettano di sapere come si concluderà il percorso di Paolo, l’unico tronista che non è arrivato ancora una scelta finale.

Paolo è stato invitato a lasciare Uomini e donne?

Le ultime anticipazioni sul programma Uomini e donne, condotto da Maria De Filippi, rivelano che Paolo Crivellin parlerà di qualcosa di ecclattante che nessuno si aspetterebbe. Il tronista, ammette che si sente ancora in crisi e confuso riguardo alla scelta della sua anima gemella e per questo motivo comunica la sua intenzione di rimandare ancora una volta la registrazione della sua scelta, ma dovrà vedersela con la reazione furiosa delle sue corteggiatrici. Le due corteggiatrici per il tronista torinese sono Angela e Marianna, le quali però sembra non siano riuscite a far scattare quel qualcosa in più per il tronista.Paolo ha deciso di prendersi ancora un po’ di tempo prima della scelta finale ammettendo di non avere ancora le idee chiare. Una dichiarazione che non ha convinto le corteggiatrici.

Le due troniste, infatti, hanno iniziato a nutrire forti dubbi sul tronista torinese, ritengono che le stia prendendo in giro perché non ha il coraggio di dire loro di non essere interessato per davvero a nessuna delle due. Sarà la verità o Paolo occorre solo più tempo per fare la sua scelta? Nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne c’è di fatto che non lo vedremo più in studio.

