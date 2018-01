Amnistia e carceri, le ultime news al 16 gennaio 2018: il caso di un detenuto italo brasiliano picchiato da un agente. Un agente di polizia penitenziaria è stato condannato ad un anno di reclusione dalla Cassazione per essersi reso protagonista, nel carcere di Asti, di violenze ai danni di un detenuto italo brasiliano convertito all’Islam. Già condannato nel 2016 un collega dell’agente, risultato coinvolto nei fatti, che non ha fatto ricorso dopo la sentenza d’appello. L’Associazione Antigone fa sapere che il detenuto vittima di violenza non può ottenere il trasferimento nel carcere più vicino al luogo in cui abitano i suoi familiari perché in quella struttura penitenziaria lavora il poliziotto coinvolto nei fatti di violenza condannato in appello nel 2016. Patrizio Gonnella, presidente dell’Associazione, ha dichiarato che “È molto importante ora che il ministero della Giustizia assicuri protezione al detenuto e che sempre più nei programmi di formazione dello staff si parli anche di libertà religiosa”. Gli agenti condannati, infatti, si sono resi protagonisti anche di pesanti insulti contro la religione islamica.

Le ultime news dal mondo delle carceri ad oggi, 16 gennaio 2018: il progetto a Venezia.

A Venezia si sta lavorando ad una bella iniziativa. L’associazione La Gabbianella e altri animali di Venezia stanno mettendo a punto un progetto che vuole ristrutturare il chiostro di Santa Maria Maggiore per renderlo un’area accogliente dove i detenuti possono incontrare i propri figli, e vuole invertire nel reinserimento sociale dei detenuti attraverso un lavoro a fine pena. La ristrutturazione del chiosco verrà effettuata dai detenuti e da artigiani dell’associazione Artigiani Venezia – Confartigianato. A guidare i lavori ci sarà l’architetto Athos Calafati. Al termine dei lavori, i detenuti riceveranno un attestato, anche se privo di valore legale, che li qualificherà muratori, pittori, elettricisti. Qui puoi trovare tutte le ultime news su amnistia, indulto e carceri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA