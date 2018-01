Antonella Clerici si commuove in diretta

Antonella Clerici apre in lacrime”La Prova del cuoco”. Puntata diversa dal solito quella del “La Prova del cuoco” andata in onda ieri. Sabato è morto il cane di Antonella Clerici e la conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime pensando all’accaduto. Appena ritrovate le forze ha ringraziato il pubblico per l’affetto che le ha dimostrato in questi giorni difficili.“Volevo ringraziarvi dal profondo del mio cuore. Sabato è morto il mio cane, Oliver, che è stato mio compagno di vita per 15 anni e ha attraversato con me degli anni importanti. È stato il mio primo figlio, è vero, io lo penso veramente”.

Il ricordo di Oliver a “La Prova del cuoco”.

“L’avevo portato qua che era cucciolo”, ha proseguito Antonella Clerici, nel ricordare il suo cane. “Era anziano, ha fatto una bellissima vita, quindi dovrei essere contenta, però mi manca tanto. Chi ha avuto un animale a cui è stato particolarmente legato lo sa”. La conduttrice ha poi parlato di una leggenda legata ai ponti arcobaleno:“Tutti me ne parlavano, non sapevo cosa fosse, ho imparato che secondo una leggenda i cani che sono stati molto amati vanno in questo arcobaleno e poi aspettano il padrone quando arriverà”. “So che ci sono lutti molto più gravi e che sono eccessiva ma mi dispiace tanto, scusate se in questi giorni sarò un po’ così, poi piano piano, come tutte le cose, passerà… Grazie a tutti”, ha concluso, per poi dare il via alla puntata.

