C’è posta per te: la storia di Giuseppe e Chiara. Nel corso della prima puntata dell’anno di C’è posta per te, una storia d’amore ha particolarmente colpito l’attenzione dei telespettatori. Giuseppe ha voluto fare una sorpresa in grande stile alla sua fidanzata Chiara e le ha chiesto di sposarlo proprio nel corso della trasmissione di Maria De Filippi. La commozione in studio è stata tanta, anche perchè i due ragazzi non possono sposarsi per motivi economici.

La storia di Giuseppe è particolarmente toccante, essendo stato abbandonato piccolissimo dai genitori, cresciuto dalla nonna e poi in una casa famiglia. Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker hanno fatto da padrino e madrina televisivi a Giuseppe ed hanno incoraggiato la coppia ad andare avanti e credere nel futuro. Michelle, in particolare ha regalato a Chiara la prima borsa che Tomaso le ha donato, sostenendo che le porterà fortuna, con all’interno un contributo.

Chiara e Giuseppe dopo la puntata di sabato di C’è posta per te.

I due ragazzi hanno aperto recentemente un’attività di rivendita di caffè a Palermo, un primo passo verso il coronamento del loro sogno. Su Fanpage Giuseppe e Chiara hanno risposto alle critiche di quanti sostengono che la loro storia sia falsa o sia stata usata in maniera strumentale per ottenere un profitto. La cifra donata da Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker è inferiore ai diecimila euro, hanno chiarito i ragazzi, che tengono a precisare che nulla è stato fatto per avere un tornaconto economico.

Chiara, in particolare ha precisato:” Ci tengo a precisare che è tutto vero, nella storia abbiamo parlato di lui, non di me. Nessuno ha mai detto che sono povera perché non sarebbe vero”. E sottolinea:”Tutti i vestiti che indossa Giuseppe facevano parte dell’armadio di mio padre che, purtroppo, non c’è più”.”C’è chi ha visto che indosso un solitario al dito e ha fatto storie anche su quello, ma costa 80 euro ed è l’ultimo regalo di mio padre”, ha sottolineato.

