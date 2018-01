Caterina Balivo, il look a Detto Fatto oggi 16 gennaio 2018. Detto Fatto torna oggi, martedì 16 gennaio 2018, per un’altro pomeriggio da trascorrere insieme. Come sempre al timone della trasmissione, Caterina Balivo ha fatto il suo ingresso in studio con un grazioso look: la conduttrice ha oggi scelto di indossare una minigonna a ruota nera ed una camicetta rosa. Vediamo, ora, alcuni tutorial proposti nella puntata di oggi.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 16 gennaio 2018: moda, tagli capelli, Festival di Sanremo.

A Detto Fatto Simona Mazzei torna con un nuovo tutorial mini me con cui vestirà uguali mamma e figli con i dovuti accorgimenti. Oggi Simona si ispira allo stile dei Beckham, lo sporty chic nel colore chic per eccellenza, il nero. Diana De Marsanich parla di alcuni protagonisti del prossimo Festival di Sanremo 2018. Annalisa parteciperà al Festival, e per lei il pollice verde è all’insù: Annalisa non mangia carne, cerca di evitare il più possibile i capi in pelle e ha un terrazzo su cui coltiva piante grasse. Salvo Filetti dona un nuovo taglio ed una nuova colorazione di capelli ad una sua ospite. Per la colorazione ha scelto un sunshine all’henné vin brulè, mentre per quanto riguarda il taglio ha scelto un long pixie. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

