Guida tv completa di stasera martedì 16 gennaio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo martedì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la partita dei quarti di finale di coppa Italia Romanzo Famigliare. Dopo tanta attesa, arriva il responso del DNA: Agostino è il padre di Micol, come Emma aveva sempre sostenuto. Giorgio, che sperava in questa paternità per risolvere i suoi problemi economici, per attirare l’attenzione dei Liegi simula un tentato suicidio. Micol, intanto va a dare l’esame di solfeggio a Roma e incontra Federico che scopre, così, che Micol è incinta. Su Rai 2 andrà in onda il Stasera tutto è possibile. Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma di Bianca Berlinguer #Cartabianca.

Guida tv di stasera martedì 16 gennaio 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time sulle reti Mediaset. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda Il terzo indizio. Al via la nuova edizione de Il terzo indizio, il programma di Barbara De Rossi che racconterà le vicende e i relativi processi giunti in Cassazione, dunque al terzo e ultimo grado di giudizio. Su Canale 5 vedremo il film Lo stagista inaspettato. Ben Whittaker, un settantenne vedovo, vuole rimettersi in gioco tornando a lavorare. Ben diventa l’inatteso stagista “senior” di una società di moda. Nonostante l’iniziale diffidenza, Ben si rivela una risorsa più che valida per la compagnia e tra lui e la sua capa, Jules, non tardano a nascere una sintonia inattesa e una relazione d profonda stima.

Su Italia 1 vedremo il film Harry Potter e la pietra filosofale. Harry Potter è il figlio di due leggendari maghi, uccisi da un malvagio stregone quando Harry era ancora in fasce. Prima del suo undicesimo compleanno, Harry capisce di non essere un bambino come gli altri. La7 propone il programma condotto da Giovanni Floris Di martedì.

