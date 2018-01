Le ultime news sulla coppia composta da Ignazio Moser e Cecilia Rordiguez: niente più nozze? Ignazio Moser aveva promesso alla sua Cecilia Rodriguez che l’ avrebbe sposata, ma qualcosa sembra essere cambiato. Lo sportivo infatti ha detto che non sa se porrà mai la fatidica domanda alla sorella di Belen. Palando della possibilità di regalare un anello alla fidanzata per chiederle di sposarlo, Moser ha spiegato a Vanity Fair: “Non sappiamo neppure se mai arriverà. Per stare assieme non bisogna necessariamente sposarsi. Il nostro progetto, ora, è quello di stare assieme, bene come stiamo adesso, il più a lungo possibile. Ci piacerebbe per sempre”.

Ignazio Moser dichiara: “Francesco è un ragazzo bellissimo”.

Ignazio ha poi parlato del padre Francesco e di come ha cambiato idea sulla relazione tra lui e Chechu. “Fino a quando ero nella casa del Grande Fratello, sinceramente, la viveva un po’ male, perché non sapeva che cosa dire e che cosa fare. Nel momento in cui sono uscito dalla casa e che gli ho spiegato quello che penso e quello che voglio, anche mio padre si è tranquillizzato molto. È sereno, adesso“, ha spiegato. L’ex concorrente del GF Vip è infine tornato a commentare le doti estetiche dell’ex della Rodriguez, Francesco Monte. “Sono molto aperto in questo senso, non ho mai avuto problemi nel riconoscere quando una persona è bella, uomo o donna che sia. Sono un esteta. Glielo ripeto anche oggi: Francesco è un ragazzo bellissimo“, ha concluso.

