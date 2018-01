La soap spagnola Il Segreto a partire da ieri, 15 gennaio 2018, andrà in onda a partire dalle 16.20 e non più a partire dalle 16.10: su Canale 5, infatti, a quell’ora va in onda il daytime di Amici, che quest’anno ha anticipato la programmazione (gli altri anni il daytime veniva solitamente trasmesso a partire dal mese di marzo). Non torneranno ancora, per adesso, le puntate serali e le pomeridiane del sabato. Scopriamo ora alcune anticipazioni della settimana e focalizziamo l’attenzione sulle situazioni che riguardano le love story della soap.

Le anticipazioni de Il Segreto: Camila va via di casa.

Secondo le anticipazioni ufficiali della soap spagnola Il Segreto, Camila cerca di capire perché Lucia ha tentato di togliersi la vita ma, quando fa delle domande all’amica, ella non risponde e chiede solo di Hernando. Ma perché mai Lucia dovrebbe chiedere di Hernando e non di lei, Camila, la sua amica di vecchia data? Camila inizia a sospettare qualcosa ed inizia a frugare in camera di Lucia e trova una prova del tradimento… Sconvolta, la donna corre da Don Anselmo e gli parla del tradimento del marito con la sua migliore amica.

In casa, intanto, Lucia prova a sedurre nuovamente Hernando, ma l’uomo l’allontana bruscamente, dicendole che non la ama e che non vuole più vederla. Camila, tornata a casa, affronta Hernando che stavolta, messo alle strette, ammette di essere stato con Lucia. Camila è disperata, e va via di casa. Hernando e Beatriz non riescono a rintracciare Camila e sono molto preoccupati. Tramite Nicolas, poi, vengono a sapere che Camila si rifugia nella locanda di Emilia. Hernando prova a parlare con la moglie, ma lei si rifiuta di vederlo.

Matias e Marcela, intanto, sono tornati a Puente Viejo dopo il viaggip di nozze. Il ragazzo vuole diventare un buon padre ed un buon marito, e confessa ad Emilia e ad Alfonso che, durante il viaggio, ha iniziato ad amare Marcela. Beatriz si rende conto che la storia tra lei e Matias è finita per sempre, ma le anticipazioni rivelano che non sarà così…

