Isola dei Famosi 2018, le ultime news. Rosa Perrotta lancia una frecciatina sui social prima di partire per l’Isola dei Famosi. Rosa Perrotta ha pubblicato su Instagram un lungo post in cui si schiera contro i “figli di” e i “fidanzati di”. Non è chiaro però a chi di preciso si riferisca.

La partecipazione di Rosa Perrotta all’Isola dei Famosi 2018 di quest’anno.

Manca una settimana esatta all’inizio ufficiale della prima puntata di prima serata dell’Isola dei Famosi: il reality show Mediaset in onda su Canale 5 porterà su un arcipelago incontaminato a largo dell’Honduras un gruppo più o meno folto di personaggi famosi. Nella prima puntata, ci saranno anche i tre concorrenti più votati nello spin-off Saranno Isolani.

Fra i concorrenti vip – di cui vi abbiamo fornito molti nomi ufficializzati dalla stessa trasmissione – c’è quello di Rosa Perrotta: celebre ex tronista di Uomini e Donne nell’ultima stagione televisiva; la ragazza ha deciso di congedarsi dai suoi follower di Instagram con un messaggio affettuoso nei riguardi dei suoi fan che però si chiude con quella che potremmo definire una frecciatina rivolta ad una non ben precisata persona raccomandata.

La frecciatina di Rosa Perrotta nei riguardi di un compagno “raccomandato” ma non identificato.

Nel suo post Instagram, Rosa Perrotta afferma: “Quest’isola la dedico alle donne, al loro coraggio e alla loro forza. La dedico alle donne che lottano ogni giorno, che affrontano la vita a testa alta nel rispetto della loro dignità. […] La dedico alle donne che non hanno paura di AMARE, di rischiare e di mettersi in gioco. La dedico alle donne che si rispettano e si amano e amandosi e rispettandosi migliorano il mondo intorno a loro. […] Quest’isola la dedico a chi sa ASPETTARE senza aspettarsi niente…”.

In chiusura, però, aggiunge: “Quest’isola la dedico a chi si prende le proprie responsabilità senza cercare scuse. Quest’ isola la dedico alle non “fidanzate di”, alle non “figlie di”…”. Il fatto è che nel cast del reality di Canale Cinque non sembrano esserci nomi riconducibili direttamente ad una di quelle due definizioni dunque è un mistero a chi Rosa Perrotta nel suo post si riferisca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA