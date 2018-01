La prova del cuoco, le nuove ricette e sfide della puntata di oggi, martedì 16 gennaio 2018. Oggi, martedì 16 gennaio 2018, torna puntuale su Rai 1 La Prova del cuoco, trasmissione seguita ogni giorno da tantissimi telespettatori, per un’altra mattinata da trascorrere insieme con Antonella Clerici ed i suoi bravissimi tutor. Antonella e gli chef come sempre proporranno tante ricette interessanti e facili da preparare anche a casa.

La Prova del cuoco, ricordando le ricette della puntata di lunedì 15 gennaio 2018.

Grande commozione ieri a La Prova del Cuoco, dove tutti si sono stretti intorno ad Antonella Clerici, affranta per la perdita del suo amato cane Oliver. La puntata de La Prova del Cuoco è comunque andata in onda, e noi ricordiamo anche alcune ricette proposte durante la puntata di ieri, lunedì 15 gennaio 2018. A La Prova del cuoco Natalia Cattellani ha proposto la ricetta del ciambellone agli agrumi. Si tratta di un soffice dolce aromatizzata con succo di arancia e mandarino. La torta oltre ad essere ottima è anche leggera: non c’è il burro e non c’è latte. Sergio Barzetti ha proposto un ottimo risotto ricco di verdure: cime di rapa, barbabietole e con cipolle arrostite al sale.

