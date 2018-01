Luca ed Ivana fanno sul serio. Dopo essere usciti dalla casa del Grande Fratello Vip 2017 Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno dato vita ad piccolo giallo riguardante il loro rapporto. Dopo settimane in cui hanno parlato di una bella amicizia si è avuta la svolta, stavolta quella vera: Luca ed Ivana stanno vivendo una storia d’amore. A svelare il mistero ci ha pensato Gabriele Parpiglia che sul suo profilo Instagram ha annunciato il contenuto di un servizio del settimanale Chi, in edicola domani.

Luca ed Ivana: le rivelazioni di Parpiglia.

A proposito del servizio su Luca ed Ivana che si troverà domani su Chi, Parpiglia ha scritto su Instagram:”DOMANI SU CHI’. LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA POSANO PER LA PRIMA VOLTA COME UNA COPPIA PER IL SETTIMANALE “CHI”: « SIAMO INNAMORATI, VOGLIAMO SPOSARCI E ABBIAMO IN PROGETTO DI FARE UN FIGLIO PRIMA DI COMPIERE TRENT’ANNI» «Mi sono accorto di amarla durante le vacanze natalizie. Non ci siamo visti per due settimane e mi è mancata. Lì ho capito che dovevo, volevo prendermi quel pezzetto che completava la mia vita: Ivana». Così Luca Onestini parla per la prima volta del colpo di fulmine che lo ha travolto per Ivana Mrazova, la modella con cui ha fatto coppia nella Casa del GFVip e di cui poi si è innamorato, corrisposto. I due hanno posato per la prima volta come una coppia per il settimanale “Chi”, in edicola da mercoledì 17 gennaio, e hanno raccontato in una intervista esclusiva la loro storia dal primo bacio al progetto di creare una famiglia.

«Luca è un super romantico, questo suo lato non lo conoscevo. Io e lui non abbiamo tempo da perdere, insieme abbiamo un desiderio: diventare genitori entro i trent’anni. E io voglio due figli!», ha dichiarato Ivana. «Sono cresciuto con il valore della famiglia. Non voglio arrivare a 40 anni per diventare papà. Entro i 30 si porta a casa il risultato, confermo», dice Luca Onestini a “Chi” . E poi aggiunge sicuro: «E ci sposiamo, perché le cose si fanno per bene”.

Il servizio completo con l’intervista alla coppia su Chi.

