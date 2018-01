Stasera andrà in onda la quarta puntata di Romanzo famigliare, la nuova fiction Rai con Vittoria Puccini e Giancarlo Giannini. Nella puntata di stasera vedremo Agostino tirare un sospiro di sollievo: il test del DNA decreta che egli è il vero padre di Micol. Tutti sono felici della notizia tranneGiorgio, che sperava di essere il padre naturale della ragazzina per ottenere dei vantaggi economici dalla famiglia Liegi. L’uomo, per attirare l’attenzione, finge il suicidio, ma Emma non cade nel tranello e allontana il suo ex. Micol, intanto, va a Roma per sostenere l’esame di clarinetto. Qui incontra Federico, che rimane molto sorpreso nel scoprire che Micol è incinta.

Le anticipazioni della quinta puntata di Romanzo famigliare di lunedì 22 gennaio 2018: nuovi guai per la famiglia Pagnotta.

La quinta puntata di Romanzo famigliare andrà in onda lunedì 22 gennaio 2017, e le anticipazioni rivelano che la famiglia Pagnotta si troverà di fronte a nuovi problemi: Emma rischia di finire in carcere, mentre Agostino subisce un procedimento disciplinare. Emma è accusata di appropriazione indebita di TFR e chiede aiuto a Giorgio, che le spiega che la mancata restituzione del TFR è un reato punito da sei mesi a tre anni di reclusione. Agostino, invece, subisce un provvedimento disciplinare per una presunta relazione che ha intavolato con Nicoletta. La ragazza, in realtà, soffre di disturbi della percezione della realtà, e ciò viene accertato da una psichiatra. Nicoletta, così, viene ritenuta non idonea alla vita militare. Federico, intanto, è giunto a Livorno, ed Ivan è fortemente geloso…

