Il nuovo anno è iniziato, è ora di dare un taglio al passato e ad hairstyle decisamente out: per questo secondo tendenze i capelli dovranno essere corti, cortissimi. Il protagonista sarà il bob, o meglio ancora il lob, da scegliere liscio o leggermente mosso. Il caschetto ormai è consolidato, sempre molto richiesto da tutte le donne, perché è molto versatile. L’acconciatura può essere rinnovata molto semplicemente, utilizzando del gel o della schiuma. Dato che questi tagli metteranno in primo piano il viso si dovrà optare per un make up molto curato.

Non mancheranno quest’inverno i famosi pixie cut, sfilati e super sbarazzini. Da non dimenticare nemmeno le teste rasate, richiestissime nei mesi passati. Anche la frangia sarà molto amata, tendenza già affermatasi negli ultimi mesi del 2017. Classica o corta per un look punk, per non fallire bisogna semplicemente individuare la frangia più adatta per ogni tipologia di volto. Su un viso tondo, ad esempio, sarà perfetta una frangia molto più corta, mentre su un volto squadrato, andranno evitate assolutamente le frange simmetriche e dritte.

I tagli e la colorazione più cool: da provare il wine hair!

C’è il classico taglio alla maschietto, il pixie cut. Questo taglio sta bene a tutte e si tiene in ordine con un colpo di phon e un tocco di spray fissante, va bene a donne di tutte le età e al top con i colori pop. Ritorna direttamente dagli anni Novanta il bowl cut, o taglio a scodella, Il mitico taglio di tutti i ragazzini. Una rivisitazione più lunga del doppio taglio, perfetto per chi ha dei lineamenti sottili e super femminili. Per essere di supertendenza si può abbinare ai pearl hair. Infine c’è la scelta furba del bob asimmetrico, che è perfetto per chi ha dei lineamenti marcati da camuffare o per chi è indeciso tra un taglio corto ed uno medio. Un caschetto irregolare da portare mosso e appena sotto le orecchie.

Di tendenza per quanto riguarda la colorazione saranno delle nuance molto calde. Il grande protagonista sarà senza nessun dubbio il wine hair. Si tratta di un rosso molto corposo e sfumato, proposto in molte versioni e adatto su ogni carnagione. Ci saranno sfumature tendenti al viola, oppure al marrone e all’arancio. Queste nuance sono indicate per tutte le donne, perché si possono schiarire o intensificare a seconda delle varie esigenze. Anche Bella Hadid ha optato per un bel wine: ha scelto una nuance molto delicata, in grado di esaltare i suoi occhi molto chiari. Come avete visto, è davvero semplicissimo cambiare la lunghezza e il colore della propria chioma.

