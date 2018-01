Uomini e donne: il ritorno inaspettato di Nicolò Fabbri crea scompiglio in studio

Uomini e Donne: un ritorno inaspettato. La prossima puntata del trono classico si prevede scoppiettante grazie ad un colpo di scena. Un inatteso ritorno creerà scompiglio in studio. Maria de Filippi annuncia l’ingresso di una vecchia conoscenza del programma ed ecco scendere dalle scale Nicolò Fabbri, ex corteggiatore respinto da Sabrina Ghio. Maria De Filippi chiarisce il senso della presenza di Fabbri in studio. A volerlo in studio è stata la tronista Sara Affi Fella.

Nicolò Fabbri a Uomini e Donne.

L’ex corteggiatore è stato chiamato dalla redazione di Uomini e Donne su esplicita richiesta di Sara Affi Fella. La tronista ha il desiderio di conoscerlo meglio, perchè incuriosita da lui. Sara e Nicolò non sono due estranei, infatti. I due si sono conosciuti nel villaggio di Temptation Island, quando lei era fidanzata con Nicola e lui era uno dei ragazzi “tentazione”.

Tra di loro non accadde nulla, ma a Sara è rimasto il desiderio di approfondire la conoscenza. La rivelazione crea lo scompiglio tra i corteggiatori di Sara che sono arrabbiati ed increduli allo stesso tempo. La presenza di Fabbri è forse la testimonianza che Sara non è davvero interessata a nessuno di loro? Di sicuro questo nuovo ingresso apre diversi possibili scenari.

