Dopo il grande successo della prima edizione, torna oggi, 17 gennaio 2018 alle 21.10 su Foxlife la seconda edizione di Dance Dance Dance. Il talent show verrà trasmesso anche in chiaro, dal 19 gennaio, su Tv8. A condurre il talent sulla danza sarà nuovamente Andrea Delogu, e ci sarà Nicolò De Devitiis daily quotidiano e per metterci al corrente degli umori dietro le quinte. Per quanto riguarda la giuria, quest’anno ci saranno due nuovi membri: si tratta di Daniel Ezralow e Deborah Lettieri che si affiancano ai confermati Vanessa Incontrada e Luca Tommassini.

Dance Dance Dance, le coppie protagoniste di quest’edizione.

Dance Dance Dance vedrà protagoniste otto coppie: Marco Delvecchio con la figlia Federica, Luca Marin con Valentina Pegorer, Frank Chamizo e Carlotta Ferlito, Giulia e Silvia Provvedi, (le Donatella), Roberta Ruiu con Tommaso Zorzi, Dino Abbrescia con Susy Laude, Michelangelo Tommaso con la moglie Samanta Piccinetti, ed infine Giulio Berruti con Cristina Marino.

Il ballerino statunitense Daniel Ezralow ha affermato di aver sempre rifiutato il ruolo di giudice: non potrebbe mai giudicare chi parla per professione, ma nel caso di Dance Dance Dance ha avuto voglia di accettare l’incarico per mandare un messaggio a tutti: chiunque può ballare. Tommasini, che forse sarà anche coreografo di Amici, si è detto felicissimo di un’avventura al fianco del suo mito, Daniel Ezralow. A parlare di Dance Dance Dance all’Ansa è Alessandro Saba, il vicepresidente di Fox Italia: “La prima edizione è andata molto bene, ha avuto l’esordio più rilevante per un programma prodotto da noi con sei milioni di contatti. Il budget, visto anche l’utilizzo delle nuove tecnologie, è alto, è sicuramente la nostra produzione più costosa”.

