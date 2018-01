Caterina Balivo, il look a Detto Fatto oggi 17 gennaio 2018. Detto Fatto torna puntuale su Rai 2 oggi, mercoledì 17 gennaio 2018, con una nuova puntata ricca di tutorial interessanti. Caterina Balivo, come sempre al timone della trasmissione, ha oggi fatto il suo ingresso in studio con un look raffinato ed originale: si tratta di un abito corto grigio con diverse lunghe frange che ripercorrono tutto l’abito. Scopriamo, ora, quali sono i tutorial proposti durante la puntata odierna.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 17 gennaio 2018: moda,

A Detto Fatto una stilista emergente si sottopone al giudizio dei buyer di Mario dell’Oglio, Giordano Ollari e Jacopo Tonelli. La giovane stilista propone una collezione originale, moderna e pratica per l’uso quotidiano, che viene acquistata da tutti e tre i buyer. Detto Fatto prosegue con un tutorial di cucina. Gian Luca Forino oggi realizza un dolce ottimo per una golosa merenda: la crostata al caramello con ganache al cioccolato. Donna Rita Macchiavelli torna a Detto Fatto per un nuovo tutorial sul fai da te, e spiega come realizzare con dei tovaglioli dei sacchetti da viaggio “portatutto”. A Detto Fatto Fabiano Oldani torna con un tutorial di giardinaggio, ed oggi ci spiega come salvare una povera felce che non è stata annaffiata a sufficienza.

La make up artist Martina Capone realizza un bellissimo trucco con i colori della terra ad Emanuela Sabbatini, istruttrice di yoga e insignita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per il suo contributo a favore dell’alfabetizzazione femminile e del contrasto al fenomeno delle spose bambine in India. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

