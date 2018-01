Domenica Live, ultime news. A Domenica Live, programma televisivo condotto da Barbara D’Urso, è andata in scena l’intervista a Allegra Cole, conosciuta come la donna più rifatta del mondo. Allegra Cole, 47enne americana, madre di 8 figli e insegnante di piano con un seno enorme rifatto. Intervista che non è piaciuta al Moige, il Movimento italiano genitori, che parla di “televisione diseducativa“.

Denuncia del Moige per l’intervista Di Barbara D’Urso ad Allegra Cole a Domenica Live.

Il programma, Domenica Live, è stato più volte attaccato dal Moige, che è intervenuto in questo caso contro la puntata di domenica 14 gennaio che hanno mandato in onda l’intervista di Allegra Cole. Ha dichiarato Elisabetta Scala, responsabile Osservatorio Media Moige: “Il programma Domenica Live andato in onda ieri pomeriggio su Canale 5, durante la fascia protetta”. Poi aggiunge: “è inaccettabile e diseducativo con contenuti che offendono la dignità di tutti i telespettatori. La trasmissione dell’intervista a Allegra Cole, la 47enne americana che si è sottoposta a tre operazioni per ottenere un seno taglia 15, viola i principi di decenza televisiva. Abbiamo presentato denuncia al Comitato Media e Minori con l’augurio che venga preso qualche provvedimento affinché scene simili non si ripetano in televisione specialmente in un orario di fascia protetta per la tutela dei minori. Lanciamo il nostro appello alla responsabilità sociale di tutte le aziende per chiedere il ritiro degli spot in rispetto e tutela del telespettatore, specialmente se minore.” Il Moige ritiene dunque che l’intervista della D’Urso trasmessa in diretta ad Allegra Cole sia stata “diseducativa” e abbia rappresentato “un esempio di tv di bassa qualità”, al punto da arrivare ad affermare che tale momento “ha offeso la dignità delle persone che erano collegate su Canale 5 per seguire Domenica Live”.

