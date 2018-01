Francesco Monte si racconta alla vigilia della partenza per l’Isola dei Famosi 2018. Francesco Monte è carico per la prossima partecipazione all’Isola dei Famosi 2018. L’ex tronista ha spiegato quali emozioni prova alla vigilia della partenza per l’Honduras attraverso un post pubblicato sul social. Condividendo l’immagine con la quale il profilo della trasmissione Mediaset ha annunciato ufficialmente la sua partecipazione al reality, Monte ha scritto: “Adrenalina, ansia, euforia, agitazione, felicità e chi più ne ha più ne metta…. Isola arrivo e ti sfido”.

Qualche giorno fa aveva invece raccontato al settimanale ‘Vanity Fair‘ di temere più di ogni altra cosa la mancanza di cibo. Quando gli è stato chiesto quali capi di abbigliamento avrebbe portato sulla spiaggia dell’America Centrale, Francesco ha spiegato: “Non ci ho davvero pensato. Ma se ci penso oggi, la mia testa si concentra solo sul cibo. Cosa indossare sarebbe davvero l’ultimo dei problemi”.

Le dichiarazioni inattese di Monte su Ignazio Moser.

Nella stessa intervista il bel pugliese aveva detto di essere lusingato dai tanti apprezzamenti che vengono fatti nei confronti della sua bellezza, perfino dal nuovo fidanzato dell’ex Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser. “Mi fa piacere. Anche le donne possono esprimere apprezzamenti nei confronti delle altre donne, no? Che problema c’è con la schiettezza?”, ha dichiarato. A fargli molto piacere anche il supporto di un numero sempre maggiore di fan sui social e non solo: “Intanto mi fa molto piacere. Poi credo che i recenti eventi che mi hanno riguardato abbiano cambiato la percezione del pubblico nei miei confronti. Ci si è legati a me come persona e non più solo come personaggio”.

Il post di Francesco Monte su Instagram.

