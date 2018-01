Guida tv completa di stasera mercoledì 17 gennaio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo mercoledì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la trasmissione di Alberto Angela Meraviglie. Stasera Angela ci parlerà dei siti Unesco italiani, che sono 53: nessun paese al mondo ha avuto altrettanti riconoscimenti. Il percorso attraverso i tesori del nostro paese comincia dalla città di Pisa. Nella Piazza dei Miracoli Alberto Angela illustrerà la storia e le particolarità della famosa Torre pendente. Su Rai 2 andrà in onda il film con Enrico Brignano Tutte lo vogliono. Chiara è una food designer, ha una madre snob e ha da poco ritrovato, dopo anni, Raffaello, il primo amore adolescenziale bello e impossibile. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma di Federica Sciarelli Chi l’ha visto.

Guida TV, tutti i programmi tv di stasera, mercoledì 17 gennaio 2018 su Rai, Mediaset, La7.

Stasera, mercoledì 17 gennaio 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Tokarev. Paul Maguire è un imprenditore stimato con una famiglia che lo ama, ma ha un segreto passato da delinquente che tornerà a tormentarlo quando un gruppo di gangster russi rapirà e ucciderà la figlia. Su Canale 5 tornano le puntate in prima serata della soap spagnola Il Segreto. Carmelo, dopo le dichiarazioni in pubblica piazza, ha paura di una ritorsione da parte di Cristobal e per proteggere Adela, si offre di trasferirsi da lei. Adela accetta. Camila, dopo aver avuto la confessione di Hernando, si nasconde alla locanda di Emilia. Su Italia 1 andrà in onda il nuovo varietà condotto da Nicola Savino 90 Special. La7 trasmetterà il film The village.

© RIPRODUZIONE RISERVATA