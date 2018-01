La Soap spagnola Il Segreto torna in prima serata da stasera, mercoledì 17 gennaio 2018: Sacrificio d’amore, che aveva occupato il posto de Il Segreto in prima serata, è stato sospeso. Scopriamo le anticipazioni ufficiali della puntata di stasera, mercoledì 17 gennaio 2018. Francisca ha trovato una sposa per Mauricio, e Fe è distrutta dal dolore. La domestica cerca di evitare di incontrare il suo amato, ma poi, faccia a faccia, gli urla tutta la sua disperazione: come ha potuto accettare la proposta di Francisca di sposare un’altra donna?

Le anticipazioni de Il Segreto di stasera, 17 gennaio 2018: Camila lascia Hernando.

Nella puntata pomeridiana di oggi de Il Segreto vediamo Camila correre da don Anselmo per confessarsi. La donna, disperata, confida di aver scoperto il tradimento di suo marito con la sua migliore amica (è, quindi, un doppio tradimento). Le anticipazioni ufficiali rivelano che stasera assisteremo alla confessione di Hernando: messo alle strette dalle prove trovate da Camila, confessa di aver avuto un rapporto con Lucia. Camila è disperata, e decide di andare via di casa. Fugge senza rivelare a nessuno la sua destinazione, e trova riparo e conforto nella locanda di Emila. Hernando, pentito e disperato, e Beatriz, sono preoccupatissimi e si mettono in cerca di Camila, ma è Nicolas a ritrovarla. Carmelo, intanto, teme che Cristobal possa vendicarsi e fare del male ad Adela, così si trasferisce a casa della donna per proteggerla.

