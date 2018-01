Luca ed Ivana sono ufficialmente una coppia. Dopo tanta attesa, i fan di Luca Onestini ed Ivana Mrazova possono finalmente gioire. I due sono usciti allo scoperto in un’intervista rilasciata al settimane Chi, nella quale hanno rivelato come è iniziata la loro storia ed hanno annunciato i progetti futuri. Luca ed Ivana sono lanciatissimi: hanno nei programmi il matrimonio e dei figli. “Almeno due”, precisa Ivana! Nei rispettivi profili social Luca ed Ivana hanno pubblicato diversi post relativi alla loro prima intervista come coppia.

Ivana racconta del primo bacio con Luca.

In un post su Facebook, Ivana ha pubblicato uno stralcio dell’intervista rilasciata a Chi nel quale racconta del primo bacio con Luca.”Quando il primo bacio? Luca:La prima sera in cui Fuffy (Raffaello Tonon) ci ha lasciati soli. Ivana: Vero! E ho detto: cavoli, che strano! Beh, il primo bacio appena sono tornata single. Ricordo che è stato mostruoso. Io sono strana, e mi ha fatto un effetto strano. Poi però è stato una goduria”. Siete due tipi passionali? In coro: Alla grande! E tra noi c’è una chimica pazzesca”.

Luca ed Ivana raccontano dell’incontro con i rispettivi genitori.

Sempre su Facebook, Ivana e Luca hanno raccontato il primo incontro con i rispettivi genitori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA