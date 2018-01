Secondo i quotisti di Better, il marchio di scommesse di Lottomatica Ermal Meta e Fabrizio Moro sono nettamente favoriti per la vittoria al Festival di Sanremo 2018. L’inedito duo si presenterà in gara con il brano ‘Non mi avete fatto niente’: la loro vittoria è quotata a 3,15 mentre il loro primo inseguitore è Mario Biondi, con ‘Rivederti’, afferto a 5.

Seguono Noemi con ‘Non smettere mai di cercarmi’ dato a 7,50; subito dopo il duo Roby Facchinetti – Riccardo Fogli con ‘Il segreto del tempo’ a 8. Dodici volte la posta giocata vale la vittoria di Nina Zilli con ‘Senza appartenere’, così come quelle di Annalisa con ‘Il mondo prima di te’, di Max Gazzè con ‘La leggenda di Cristalda e Pizzomunno’ e di Elio e le storie tese con ‘Arrivedorci’.

Quote più alte in lavagna per Enzo Avitabile e Peppe Servillo con ‘Il coraggio di ogni giorno’, per Ornella Vanoni e Bungaro e Pacifico con ‘Imparare ad amarsi’ e per Giovanni Caccamo con ‘Eterno”’, tutti quotati a 15. Qualche gradino più su, a 17,00, la quota per The Kolors con ‘Frida’ e Renzo Rubino con ‘Custodire’. A 20 la quota per Lo Stato Sociale con ‘Una vita in vacanza’. Quote da outsider per Decibel con ‘Lettera dal duca’, per Diodato e Roy Paci con ‘Adesso’, per Le Vibrazioni con ‘Così sbagliato’, per Luca Barbarossa con ‘Passame er sale’, tutti e quattro quotati a 25 per la vittoria finale. Infine la quota più alta, a 27, per l’ex Pooh Red Canzian con ‘Ognuno ha il suo racconto’.

Tra le nuove proposte i favori del pronostico Better sono per Ultimo con ‘Il ballo delle incertezze’ quotato a 2,15, poi il rapper Mudimbi con ‘Il Mago’ a 4, leggermente più alta la quota per Leonardo Monteiro con Bianca a 4,50. Due cantanti sono quotati a 6 per il successo finale: Eva con ‘Cosa ti salverà’ e Mirkoeilcane con ‘Stiamo tutti bene’. Lorenzo Baglioni con ‘Il congiuntivo’ è a 6,50. Chiudono Giulia Casieri con ‘Come stai’ e Alice Cairoli con ‘Specchi rotti’, rispettivamente quotate a 8 e a 9.

