Le Anticipazioni di Un posto al sole, tutte le trame delle puntate di mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19 gennaio 2018 – «La verità di Diego». – Eccoci ad un nuovo appuntamento con le puntate della serie televisiva partenopea – ambientata presso il mitico Palazzo Palladini – che ci rivela – attraverso le trame e le anticipazioni di Un posto al sole – che Diego cerca di trovare la forza di raccontare a suo padre Raffaele la verità sulle sue disperate condizioni di salute e, soprattutto, sul difficile intervento chirurgico cui dovrà sottoporsi al più presto.

Le Anticipazioni di UPAS, tutte le trame delle puntate di mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19 gennaio 2018 – «Angoscia per Bianca!»

Frattanto le anticipazioni di Un posto al sole mostrano che alla famiglia Poggi arriva la richiesta del riscatto per la piccola Bianca rapita, e si tratta di una enorme somma di denaro! Renato, allora, decide di rivolgersi a Roberto e a Marina per avere un prestito da loro. Marina, coinvolta dal dramma che vede coinvolti Angela e i suoi familiari, quasi si dimentica che il giorno della premiazione è arrivato. Quindi, accompagnata da Roberto, si appresta a raggiungere la sede per scoprire chi, tra lei e Veronica Viscardi, sarà eletta migliore imprenditrice campana. Silvia, angosciata e preoccupata per la piccola Bianca, non riesce più a concentrarsi come si deve sul lavoro per il suo libro…

© RIPRODUZIONE RISERVATA