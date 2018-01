Al trono classico di Uomini e Donne, insulti in studio tra tronisti e corteggiatori. Lunedì 15 gennaio 2018 è stata trasmessa la registrazione del trono classico delle esterne delle due troniste Sara e Nilufar. Sara, attacca la persiano-partenopea Nilufar. Nilufar, inoltre, non si distingue per gentilezza e tenerezza. E i corteggiatori stanno perdendo la pazienza. Mentre si aspetta l’arrivo di Mariano Catanzaro, Sara e Nilufar tra esterne e interventi in studio le due ragazze esagerano, con insulti e maleducazione.

Uomini e Donne, le ultime news sul Trono classico: le esterne di Sara e Nilufar.

Sara esce in esterna con Emanuele, Lorenzo e Luigi. Con Emanuele l’uscita va bene, meno bene con Lorenzo. Sara sa che lui ha un debole per Nilufar e gli chiede perché non si sia dichiarato a lei. Luigi invece non la soddisfa inizialmente, ma l’uscita si conclude bene. Nilufar esce con Gianluca, Lorenzo e Marco. Giordano chiede perchè non sia stato portato in esterna. Nilufar rsiponde che voleva vedere se gli sarebbe mancato. Nulla di spettacolare l’esterna con gli altri ragazzi, a parte con Lorenzo, che le regala delle pantofole che si ritroverà in mano in puntata.

Uomini e Donne, Trono classico: insulti in studio tra tronisti e corteggiatori.

Durante la puntata volano insulti tra tronisti e corteggiatori. I corteggiatori di Nilufar e Sara non sono contenti del ping-pong delle due ragazze. Emanuele afferma:“io sono uno squalo e voi pesciolini rossi, ci metto un attimo, io vi disintegro”. Gli risponde Lorenzo: “Ma vai a farti una c***a”. E l’altro: “Ho due p***e che mi fumano, sono un fenomeno”. Lorenzo: “Te sbrano” poi Lorenzo si definisce: “Fenomeno, con due p***e così”. Nilufar chiude la scena: “Ma menomale che ve lo dite da soli che siete dei fenomeni. Sembra una scena ‘mo ce arrapigliam tutt chell che è o nuost“.

