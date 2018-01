Anticipazione nuova puntata trono over di Uomini e Donne. Oggi 17 gennaio 2018 andrà in onda su Canale 5 alle 14:45 nuova puntata di Uomini e Donne. Vediamo cosa accadrà oggi durante la puntata del trono over che andrà in onda.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over: puntata 17 gennaio 2018.

Nella puntata di oggi vedremo il recall della scorsa settimana riguardo alla sorpresa di Gemma a Giorgio. Gemma ha trascorso le vacanze in Egitto e, rientrata in Italia, ha allestito il camerino di Giorgio con souvenir, vestiti e un pacco regalo con un biglietto. Giorgio in studio ringrazia. Gemma dichiara di non avere aspettative. Giorgio invita la dama a ballare. Gemma si reca al centro dello studio, di fronte a lei c’è Aaron, gigolò ingaggiato da Tina. Poi è il turno di Nicola e Jara: lei ha chiesto un confronto per parlare della frequentazione con lui. Jara esce dallo studio e parte il video riassuntivo del loro percorso che si conclude con un messaggio: “Sono pronta a vivere la mia favola con te”. Lei rientra e lo abbraccia, scattano dei baci. Così entrambi salutano.

Poi è il turno di Sossio che si accomoda al centro e parte una clip con l’incontro con Ida, che è interessata più a Riccardo. Quest’ultimo si siede e i due cavalieri vengono raggiunti dalla dama. Sossio si sente un intruso tra i due e si chiede come mai non sia stato ancora allontanato. Ida pensa che lui abbia qualcuna altra fuori. Graziano invita la dama a decidersi ma Ida ammette di avere dei dubbi su Riccardo dopo aver sentito voci poco carine nei suoi confronti, quindi decide di continuare la conoscenza con entrambi. Poi, Sossio desiderebbe avere un bacio da lei, Riccardo non la prende bene, così la dama mette da parte Sossio e balla con Riccardo.

