Caterina Balivo non è passata inosservata alla prima italiana del film “The Post”. Caterina Balivo, conduttrice del programma Detto Fatto. La Balivo veste sempre in modo originale e alla moda, con colori e accessori fantastici, soprattutto le scarpe. Ma questa volta, Caterina Balivo ha lasciato tutti a bocca aperta, alla presentazione dell’ultimo film di Steven Spealberg “The Post“ a Milano.

Look affascinante per Caterina Balivo alla prima di The Post.

La conduttrice napoletana, si è presentata in un look sexy alla alla prima italiana del film “The Post”. Per l’occasione ha indossato un tailleur nero, sotto la giacca non aveva niente e con un lungo spacco sul decollete. Sì senza reggiseno! La bella Caterina Balivo ha posato in maniera naturale davanti ai fotografi, poi indossava anche un particolare copri capo che dava un tocco più stravagante al look. Caterina Balivo è sempre più mondana, infatti prima di partecipare alla proiezione del film, ha partecipato al GQ Best Dresses Men organizzato durante la fashion week.

La conduttrice napoletana si è presentata in nero al dinner party della quarta edizione e con lei in questo evento il marito Guido Maria Brera che è risultato tra i 30 uomini più eleganti. È in ottima forma Caterina Balivo dopo la nascita della sua seconda figlia, Cora. I suoi look sono sempre impeccabili e lasciano il segno nel mondo della moda. La foto di Caterina Balivo e della sua scollatura elegante sexy, hanno ottenuto molti like sui social. La conduttrice è molto amata dal pubblico che segue Detto Fatto ed è anche molto attiva sui social, dove cerca di avere un contatto diretto con tutti i suoi tanti fan.

