Stasera su Rai 1 andrà in onda una nuova puntata di Don Matteo 11. L’amata fiction Rai è giunta alla sua undicesima stagione e gli ascolti sono sempre eccellenti, prova di grande apprezzamento da parte del pubblico da casa, che segue con molto interesse le vicende di Don Matteo e dei Carabinieri di Spoleto. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata di stasera e di quella di giovedì prossimo, 25 gennaio 2018.

Secondo le anticipazioni ufficiali, stasera vedremo i Carabinieri indagare sull’aggressione di una donna, che si rivela essere stata coinvolta, tempo prima, nell’incidente in cui morì Patrizia Cecchini, figlia del Maresciallo e moglie del Capitano Giulio Tommasi. La donna ha un bambino, Cosimo, che viene ospitato in Canonica da Don Matteo. Ad affezionarsi molto al piccolo Cosimo è il Maresciallo Cecchini, che ancora non sa quali sorprendenti legami ha con il bimbo…

Le anticipazioni della terza puntata di Don Matteo in onda giovedì prossimo, 25 gennaio 2018: l’infallibile piano del Maresciallo.

Giovedì prossimo vedremo la terza puntata di Don Matteo 11. Secondo le anticipazioni ufficiali, vedremo che una compagna di scuola di Sofia verrà aggredita. I Carabinieri, indagano, ma il nuovo Capitano Anna Olivieri non penserà solo al caso: sta cercando in tutti i modi di riconquistare il suo fidanzato Giovanni, che ha chiesto una pausa di riflessione perché vorrebbe prendere i voti. Ad intervenire sarà ancora una volta il Maresciallo Cecchini, uomo dal cuore grande ma a volte un po’ pasticcione. Il Maresciallo metterà in atto un piano che farà ricongiungere Anna al suo fidanzato. Nuovi casi coinvolgono i Carabinieri di Spoleto, intenti ad indagare su una cantante che si rivela essere un’ex fidanzata di Giovanni. Cosa accadrà?

