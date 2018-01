Guida tv completa di giovedì 18 gennaio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 ore 21:25, andrà in onda Don Matteo 11, con gli episodi Salvazione e Per il loro bene. I Carabinieri stanno indagando sull’aggressione a una donna coinvolta nell’incidente in cui perse la vita Patrizia, la figlia del Maresciallo Cecchini. La vittima ha un bambino, Cosimo, che viene accolto nella canonica di Don Matteo. Cecchini si affeziona molto al bambino, e ancora non sa che legame ha con lui… Su Rai 2 va in onda Le spose di Costantino, il docureality di Rai 2. Su Rai 3 ore 21:20 vedremo il nuovo programma di Michele Santoro M.

La guida tv di questa sera, giovedì 18 gennaio 2018 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Ecco la nostra guida Tv sulla prima serata delle principali emittenti con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset. Su Rete 4 alle ore 21.20 vedremo la trasmissione Quinta colonna. Su Canale 5 andrà in onda il film con Checco Zalone Cado dalle nubi. Checco è un giovane cantante che sogna di avere successo, ma intanto sbarca il lunario lavorando nella ditta di suo zio. Quando Angela, la sua fidanzata, lo lascia perché vuole accanto un uomo con un lavoro stabile, Checco decide di partire per Milano per provare a sfondare nella musica. Su Italia 1 vedremo il film di Thor. Secondo le anticipazioni della Guida Tv, su La7 va in onda il programma Piazzapulita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA