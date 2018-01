Ignazio Moser: i primi commenti sulla partecipazione di Monte alla’Isola dei famosi 2018. Ignazio Moser pensa che Francesco Monte dovrebbe ringraziare lui se è potuto partire per l’Isola dei Famosi 2018. Lo sportivo lo ha detto durante un’ospitata nel programma web ‘Casa Signorini’, al quale ha partecipato insieme a Cecilia Rodriguez. Quando il conduttore e direttore di ‘Chi‘ gli ha detto che Francesco Monte era partito per l’Honduras per ‘colpa’ sua, Ignazio ha replicato: “Forse deve dire grazie… Per lui è un’occasione di lavoro importante, io gli auguro il meglio”. A fargli eco la fidanzata, ex proprio di Monte: “Sarà una bellissima esperienza per lui”.

Isola dei Famosi 2018: i primi commenti di Jeremias, Cecilia e Ignazio.

In studio c’è anche Jeremias Rodriguez, rimasto molto legato a Francesco. “L’ho visto prima di partire e sta benone. Farò il tifo per lui”, ha detto il fratello di Belen. Signorini a questo punto torna a stuzzicare Chechu: “E tu per chi farai il tifo?”. “Per nessuno, sono una che non guarda molto la tv. Mi auguro che vada bene”, si è limitata a rispondere lei. Infine, in chiusura Ignazio: “Spero che si ritrovi, non è stato un periodo facile. Ho sempre detto che non ho niente contro di lui, ci mancherebbe!”.

