Le anticipazioni de Il Segreto ed il nuovo cambio di programmazione nel pomeriggio di Canale 5. Il Segreto torna oggi, giovedì 18 gennaio 2018, con il consueto appuntamento pomeridiano, dopo il ritorno della puntata serale di ieri. Oggi vedremo Il Segreto alle ore 16.20 su Canale 5, ma dalla prossima settimana ci sarà un nuovo cambio di programmazione: da lunedì 22 gennaio, infatti, Il Segreto andrà in onda a partire dalle ore 16.30 per dare spazio al daytime di Amici e dell’Isola dei Famosi. Scopriamo, ora, quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata di oggi.

Il Segreto, le anticipazioni della puntata di oggi, 18 gennaio 2018: Hernando manda via Lucia.

Camila, avuta la confessione del marito sul tradimento con Lucia, scappa di casa e si rifugia presso la locanda di Emilia. La povera donna è disperata e si rifiuta di vedere Hernando. Ancora non ha deciso se tornare a casa per lottare, cacciare Lucia e riprendersi il marito, oppure se lasciare Puente Viejo e ricominciare una nuova vita. Beatriz, ancora all’oscuro di tutto, è molto preoccupata per Camila: a Lucia non resta altro che spiegare la situazione. La cubana, però, non si dà per vinta, e prova nuovamente a sedurre Hernando. Per l’uomo, stavolta, è stato raggiunto il culmine, e caccia via la donna.

